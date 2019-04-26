شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز لتخطي عقبة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، الجمعة، والذي أقيم بملعب النادي، وجه خلالها رسائل قوية للاعبين.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد جروس للاعبين ضرورة التركيز القوي، استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وبذل أقصى جهد لديهم في التدريبات.

كما شدد جروس على لاعبي الزمالك بأن وصولهم لهذه المرحلة من البطولة جاء نتيجة مجهود وتعب وتركيز، وعليهم مواصلة ذلك في اللقاء المقبل وتحقيق نتيجة كبيرة ومريحة من أجل لقاء العودة، وذلك من أجل الوصول للمباراة النهائية ومن ثم التتويج بالبطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي، مساء الأحد المقبل، باستاد برج العرب في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.