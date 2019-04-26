شكرا لقرائتكم وفاة والد إيميليانو سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 18:10

باريس - أ ف ب - تعرض هوراسيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي توفي في حادث تحطم طائرته الصغيرة في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، لأزمة قلبية حادة صباح (الجمعة) أودت بحياته عن عمر 58 عاماً.



وقال عمدة قرية بروغريسو شمال بوينوس أيرس خوليو مولر: «تلقيت اتصالاً من زوجة هوراسيو في الخامسة صباح اليوم، كان الأطباء قد وصلوا إلى المكان. لم يتمكن من تخطي آثار وفاة ابنه».

وكانت عائلة سالا في حداد بعد رحيل إيميليانو (28 عاماً) المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقد توفي إيميليانو في الرحلة التي كانت تقله من نانت إلى كادريف إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش.

وعثر على جثة سالا بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 متراً.