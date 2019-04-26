الاتحاد الإنكليزي يغرم ساري 8 آلاف جنيه إسترليني

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محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 3 ساعات في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 18:10

غرم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي مبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10320 دولاراً)، عقب قبوله اتهاماً بسوء التصرف خلال اللقاء الذي تعادل فيه الفريق 2-2 أمام بيرنلي في الدوري الممتاز.



وطرد الحكم كيفن فريند المدرب الإيطالي ساري (60 عاماً) نحو المدرجات في الوقت المحتسب بدل الضائع، عقب فقدانه أعصابه خلال اللحظات الأخيرة من المواجهة المثيرة على استاد ستامفورد بريدج. وطرد الحكم كيفن فريند المدرب الإيطالي ساري (60 عاماً) نحو المدرجات في الوقت المحتسب بدل الضائع، عقب فقدانه أعصابه خلال اللحظات الأخيرة من المواجهة المثيرة على استاد ستامفورد بريدج. وقال جيانفرانكو زولا مساعد المدرب ساري إن الطاقم التدريبي لبيرنلي «أهان» ساري، بينما دخل ديفيد لويز لاعب تشلسي واشلي بارنز لاعب بيرنلي في شجار عقب صفارة النهاية، واتهم لويز بيرنلي بعدها «بمعاداة كرة القدم».



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