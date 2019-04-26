شكرا لقرائتكم سولسكاير واثق من بقاء بوغبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 17:46

أعرب المدرب النروجي لمانشستر يونايتد الإنكليزي أولي غونار سولسكاير عن ثقته ببقاء لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في صفوف الفريق الموسم المقبل.



وكان بوغبا أثار الإشاعات بإمكانية انتقاله الى صفوف ريال مدريد الإسباني الذي يشرف على تدريبه مواطنه زين الدين زيدان عندما وصفه بأنه «النادي الحلم لكل لاعب».

وقال سولسكاير في مؤتمره الصحافي الأسبوعي قبل يومين من مواجهة مرتقبة في الدوري الممتاز ضد تشلسي على ملعب أولد ترافورد: «لا نستطيع ضمان أي شيء في كرة القدم، لكن نعم أعتقد بأن بول سيوجد بيننا (الموسم المقبل). أستطيع التأكيد بأنه مصمم على تحقيق النجاح في صفوف يونايتد».

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وسجل بوغبا 8 أهداف، ونجح في 5 تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات بعد تعيين سولسكاير مدرباً خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة حتى إن البعض فوجئ بوجود اسم لاعب الوسط الفرنسي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

ويأمل سولسكاير، الذي حقق الفريق بإشرافه الفوز 14 مرة في أول 17 مباراة، الى وضع حد لسلسلة من النتائج لفريقه شهدت خسارته سبعاً من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، وخروجه من دوري أبطال أوروبا ومن مسابقة الكأس المحلية، وبات مهدداً بعدم احتلال مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز السادس حالياً بفارق 3 نقاط عن تشلسي الرابع الذي يحل ضيفاً عليه الأحد.

وأكد سولسكاير أنه سيجدد الثقة بحارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا على رغم الهفوات التي ارتكبها في مباريات الفريق الأخيرة، وقال في هذا الصدد: «أنا أثق بدافيد، وهو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في السنوات الست أو السبع الأخيرة. لقد كان رائعاً، والمرور بفترة سيئة هو جزء من مسيرة أي لاعب كرة قدم. سيكون دافيد على ما يرام».