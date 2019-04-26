شكرا لقرائتكم الأهلي يتمسك بالأمل.. وعقوبات رادعة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 6 ساعات في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 18:27

رفض الأهلي التفريط في فرص الاحتفاظ بلقبه بفوزه الثمين على المصري البورسعيدي بهدفين من دون مقابل في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ19بالدوري المصري لكرة القدم. ورفع الفريق «الأحمر» رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 63 نقطة.



من جهته، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن معاقبة المتورطين في واقعة الاعتداء على مصور صحافي بعد هزيمة الفريق «الأبيض» أمام بيراميدز في الدوري المحلي، إذ غرم الحارس محمود جنش والمدافع محمد عبد الغني 150 ألف جنية مصري لكل منهما، وخصم راتب شهرين من طبيب الفريق، وإحالة اثنين من العمال للتحقيق.

وفتح منصور النار على المعلق مدحت شلبي، مطالباً بشطبه نهائياً من التعليق وليس إيقافه فقط لنهاية الموسم بعد إيحاءاته التي وصفها بغير الأخلاقية ضد «القلعة البيضاء» في المباراة الأخيرة مع بيراميدز، مشدداً على أنه سيتقدم بمذكرتين إلى وزير الشباب والرياضة ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لإقالة نائب رئيس الاتحاد أحمد شوبير، لأسباب سيعلن عنها لاحقاً.

على صعيد متصل، يسعى المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس إلى الاطمئنان على جاهزية عناصر التشكيل الأساسي قبل المواجهة المرتقبة مع النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفديرالية الأفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية، إذ تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم المغربي حميد أحداد بداعي الإصابة في العضلة الأمامية.