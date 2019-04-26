شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى يجتمع مع اللاعبين غدا فى حضور سيدومير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى والمشرف العام على الكرة عقد إجتماعاً مع اللاعبين غداً السبت فى حضور الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير للحديث عن تراجع نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة
وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة ،ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى ، لاسيما بعد أن تقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة بإستقالتهما عقب مباراة دجلة، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول إعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.
وكان الاسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 30 للدوري علي ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق
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