شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-4-2019 جروس فى ورطة بسبب مباراة الانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-4-2019

أزمة جديدة تواجه نادى الزمالك بعد رفض الانتاج الحربى تأجيل مباراته مع الزمالك فى الدوري المصري ضمن منافسات الجولة 31 المقرر له الاربعاء المقبل، حيث طلب مسئولى نادي الزمالك تأجيل المباراة نظرا لضغط المباريات والاستعداد لمواجهة النجم الساحلى فى مباراة العودة فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى 5 مايو المقبل فى تونس.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-4-2019

المباريات المتبقية للزمالك 7 مباريات الإنتاج الحربى، والإسماعيلي، ووادى دجلة، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، والداخلية، والجونة، والأهلى.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-4-2019

يلتقى نادي الزمالك فريق النجم الساحلى، على ستاد برج العرب، فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، ويستعيد الفريق الأبيض نجمه حازم أمام عقب عودته من الأصابة وجاهزيته للمباريات، كما يغيب المغربى حميد أحداد مهاجم القلعة البيضاء، بسبب تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية.

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اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-4-2019

اعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن طبع 30 ألف تذكرة، لمباراة الزمالك ضد النجم الساحلى، مؤكداً على أنه سيتم طرح التذاكر، غداً السبت، من خلال منفذين فى الإسكندرية، مضيفاً أن مباراة النجم الساحلى تعتبر فرصة أخيرة للجماهير المسيئة.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-4-2019

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه خصم 150 ألف جنيه من اللاعبين، وشهرين من طبيب الفريق، بسبب الاعتداء على مصور المصري اليوم فى مباراة بيراميدز، وإيقاف عمال غرف خلع الملابس، مؤكداً على أنه سيقوم بتنفيذ قرار نقابة الصحفيين بمنع دخول الصحفيين لنادى الزمالك تضامنا مع النقابة.