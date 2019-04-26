شكرا لقرائتكم ستيرلينغ يتمنى أن يصبح قدوة للاعبين في مكافحة العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رحيم ستيرلينغ مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يتمنى أن يساعد تكريمه، على دوره في مكافحة العنصرية، في أن يمثل قدوة للاعبين الأصغر سنا، في هذا الجانب.

وجرى تكريم ستيرلينغ يوم الخميس على جهوده في مكافحة العنصرية في كرة القدم، وذلك ضمن حفل جوائز شبكة قنوات "بي تي سبورت" البريطانية.

وشهد ستيرلينغ (24 عاما) الإساءات العنصرية خلال مشواره الاحترافي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب، وقد انتقد الصحف بسبب وصف لاعبين بلون البشرة.

كذلك نادى ستيرلينغ بتغليظ العقوبات على من يقوم من المشجعين بتوجيه إساءة عنصرية للاعبين، إلى جانب فرض عقوبات على الفريق الذي ينتمي له المشجع.

وقال ستيرلينغ :يجب تقديم قدوة من أجل الجيل القادم... عندما أتيت إلى ليفربول كان هناك أشخاص حولي مثل ستيفن جيرارد. وعندما نظرت إليه فكرت فيما يمكنني فعله بداخلي كي أصبح مجرد نصفه، كشخص وكلاعب.

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وأشار ستيرلينغ إلى أنه فوجئ وابتهج بشكل كبير إزاء ردود الفعل على تصريحاته وتعليقاته، وأضاف :كنت فقط أتحدث عن تجاربي الشخصية ولم أكن أتوقع أن يلقى الأمر مثل هذا الاهتمام الكبير. كنت فقط أود أن أجذب الانتباه لهذا الأمر بين المتابعين لي عبر "إنستغرام". ولكنني ابتهجت عندما شاهدت الناس يستمعون لذلك ويحاولون من أجل الأفضل.

وتسلم ستيرلينغ الجائزة من قبل غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي والذي أبدى إعجابا كبيرا بموقف سترلينغ.

وقال ساوثغيت :إنني أعمل مع رحيم منذ نحو خمسة أعوام وقد استمتعت بمتابعة نضج شخصيته.

ولم يكن ستيرلينغ الوحيد من اللاعبين ذوي البشرة السمراء، الذي ألقى الضوء على أهمية مكافحة العنصرية في كرة القدم.

فقد قال داني روز مدافع فريق توتنهام، قبل أيام، إنه لا يطيق انتظار نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم بسبب الإساءات التي يتعرض لها.