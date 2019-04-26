شكرا لقرائتكم كريم بامبو ينتظم فى مران الإسماعيلى بعد قرار التجميد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم كريم بامبو جناح الاسماعيلى فى مران فريقه بصفة يومية ويشارك فى المران سواء المستبعدين من المباريات أو حتى الأساسيين رغم قرار مجلس إدارة الدراويش بتجميده لنهاية الموسم .

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، تجميد مهاجم الفريق، كريم بامبو، وعدم مشاركته مع الفريق الأول خلال المباريات المقبلة بعد رفضه تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .

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كريم بامبو انضم للإسماعيلي في يناير 2016 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلي عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة ليقرر بعدها مسؤولو النادي الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.

وتفوق كريم بامبو على نفسه في الموسم الجاري وبات من أهم لاعبي الدروايش الذين يعتمد عليهم المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني الحالي لراقصي السامبا، حيث خاض مع الدراويش هذا الموسم 22 مباراة في بطولة الدوري أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وشارك في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا سجل فيها هدفا، بجانب مشاركته في مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويحتل الإسماعيلي، المركز السابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.