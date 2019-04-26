شكرا لقرائتكم مران الزمالك يعطل عملية بيع تذاكر مباراة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسبب انطلاق مران الزمالك اليوم الجمعة فى توقف عملية بيع تذاكر مباراة الفريق الأبيض ضد النجم الساحلي، بشكل مؤقت داخل مقر النادي.
ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة مجدداً، للجماهير بعد نهاية المران، في تمام السابعة مساءً.
ويلتقي الزمالك مع بطل تونس يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً، بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.وتٌطرح غداً السبت التذاكر في الإسكندرية، بنادي الاتحاد السكندري، ونادي سموحة ، يذكر أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع لحضور المباراة.
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