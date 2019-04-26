شكرا لقرائتكم الزمالك والنجم الساحلي .. اجتماع أمنى لتحديد أعداد الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مساء اليوم مسئولو الأمن بالإسكندرية، اجتمعا لتحديد الأعداد النهائية للجماهير التى ستحضر مباراة الزمالك و النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية.

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وكان الأمن قد وافق مسبقاً على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك و النجم الساحلي التونسي ، قبل أن يطلب الزمالك مجدداً زيادة أعداد الجماهير إلى 30 ألف ، وهو ما سيتم حسمه من قبل أمن الإسكندرية مساء اليوم.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك و النجم يوم 5 مايو المقبل بتونس .