شكرا لقرائتكم هييرو: كاسياس يتألق مع بورتو ويرغب في العودة إلى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، فيرناندو هييرو، أن الحارس المخضرم ايكر كاسياس يقدم مستوى جيدا مع نادي بورتو البرتغالي، وأنه يرغب في العودة لحراسة عرين "الماتادور".

وقال هييرو: كنت أعتقد أنه كان سيعاني بشكل أكبر من أجل أن يظهر بمستوى جيد مع بورتو، ولكنه يقوم بالأمور على نحو جيد للغاية، أعتقد أنه يتطلع للعودة للمنتخب.

وعلى جانب أخر، كشف هييرو عن الأسباب التي دفعته لقبول تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قبيل بداية بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا خلفا للمدرب غولين لوبيتيغي.

وأضاف هييرو قائلا: لم يكن من الممكن أن أقول لا لإسبانيا، لا يوجد منتخب عبر التاريخ فقد مدربه قبل بداية المونديال بثلاثة أيام، كان علي أن أقبل، لم يكن لي أن أقول لا لوطني.

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يشار إلى أن المنتخب الإسباني وقع في مأزق كبير قبل ساعات من انطلاق مونديال روسيا 2018، عندما تقرر إقالة مدربه الأسبق غولين لوبيتيغي ليتولى هييرو المهمة مؤقتا.

واتخذ الاتحاد الإسباني للكرة قرار إقالة لوبيتيغي في ذلك التوقيت الحرج، بعدما أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدرب المذكور قبل المباراة الأولى للماتادور في المونديال، مما أثار استياء المسؤولين الإسبان.

وذكر هييرو أنه ارتدى قميص المنتخب الإسباني طوال 14 عاما لعب خلالها 89 مباراة وسجل 29 هدفا، كما عمل مديرا للكرة في نفس الفريق خلال حقبتين، ولذلك كان عليه أن يقبل بمهمة قيادة إسبانيا في المونديال.

وأكمل قائلا: لقد سألت نفسي، ماذا أصنع؟، هل أعود؟، قررت العودة لشعوري بالمسؤولية والإخلاص تجاه هذا الفريق الذي أدين له بالكثير، لهذا البيت الذي مكثت فيه 18 عاما، لم أكن لأرفض.