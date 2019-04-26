محمد محى ينافس على ذهبية البطولة الافريقية للجودو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد محي الدين لاعب منتخب الجودو الى نهائيات البطولة الإفريقية التى تقام بجنوب أفريقيا بعد التغلب على لاعب جيبوتي ليضمن ميدالية جديدة لمصر Advertisements ، فيما تأهلت نوران كاملإلى ربع نهائي البطولة بعد أن فازت على لاعبة بوركينا فاسو. وكانت البعثة قد حصدت ذهبية وفضية وبرونزية فى أول أيام البطولة أمس.

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