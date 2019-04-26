شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدراة دمنهور يجتمع غدا لوضع خطة عمل الفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى دمنهور اجتماعا غدا السبت ، برئاسة إيهاب عبد الله لبحث شئون الفريق الأول لكرة القدم ومناقشة أختيار الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الدمنهوري ضمن منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد Advertisements ويدرس مجلس إدارة دمنهور أكثر من سيرة ذاتية لاختيار المدير الفني الكفئ و المناسب لهذه المرحلة وذلك لقيادة الفريق البحراوي لتحقيق حلم الصعود ألي دوري الأضواء والشهرة .

و من خلال هذه الجلسة يحدد مجلس أدارة دمنهور المبلغ المالي المناسب والذي يليق بنادي دمنهور في حالة الموافقة علي بيع هداف الفريق الغيني كارفالا . وياتى أبرزالمدربين المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق دمنهور كلا من علاء نوح المدير الفني السابق لمنتخب السويس و ياسر رضوان نجم الأهلي و المدير الفني السابق لجمهورية شبين وحسين عبداللطيف المشرف العام السابق علي قطاع النشائين بالزمالك ‘المدير الفني السابق للألمونيوم

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