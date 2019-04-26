شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة مساء موعد مؤتمر جروس غدا للحديث عن مواجهة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غدا السبت السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساءً للحديث عن مباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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ويعقد الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم مؤتمرا صحفيا بعد المؤتمر الخاص بمدرب الزمالك للحديث عن اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وفي سياق أخر يعقد غدا الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الناديين ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض.