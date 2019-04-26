الارشيف / اخبار الرياضه

الثامنة مساء موعد مؤتمر جروس غدا للحديث عن مواجهة النجم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة مساء موعد مؤتمر جروس غدا للحديث عن مواجهة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غدا  السبت السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساءً للحديث عن مباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي المقرر لها يوم  الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

Advertisements

ويعقد الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم مؤتمرا صحفيا بعد المؤتمر الخاص بمدرب الزمالك للحديث عن اللقاء المرتقب بين الفريقين.

 

وفي سياق أخر يعقد غدا الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الناديين ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثامنة مساء موعد مؤتمر جروس غدا للحديث عن مواجهة النجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا