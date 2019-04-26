شكرا لقرائتكم خبر عن الكشري والسمك والملوخية اكلات وقع المدربين الأجانب فى عشقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقع المدربون الأجانب الذين قاموا بالتدريب بمصر فى غرام العديد من الأكلات المصرية المشهورة، بعد تجربتهم لها مع أعضاء جهازهم المعاون أو مع لاعبيهم وأصدقائهم فى مصر، ويرصد التقرير التالي أبرز الأكلات المصرية التي وقع المدربين الأجانب فى غرامها ومنها:

السمك والجمبري

أحب العديد من المدربين الأجانب الذين عملوا فى مصر السمك والجمبري ومنهم البرتغالى ايناسيو المدير الفني السابق للزمالك ومواطنه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي والهولندي مارتن يول المديرالفني السابق للفريق الأحمر، وأخيراً الأسباني ماكيدا المدير الفني السابق للإتحاد السكندري.

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المشويات والفراخ

عشق العديد من المدربين الأجانب المشويات وخصوصاً الفراخ المشوية، ويأتى على رأسهم الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والسويسري جروس المدير الفني الحالى للزمالك.

الكشري

يعد الكشري وجبة مصرية أصيلة، ووقع فى حبها العديد من المدربين الأجانب منهم الأسباني كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلى وكذلك بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني، وأخيراً الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي.

الملوخية

أحب العديد من المدربين الأجانب الملوخية وأخرهم لوك أيميل المدير الفني لطلائع الجيش وكذلك رامون دياز المدير الفني الحالى لبيراميدز.