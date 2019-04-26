تشكيلة الهلال أمام التعاون اليوم في نصف نهائي كأس الملك

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تشكيل الفريق الأول أمام نادي التعاون السعودي، وذلك في المباراة التي سوف تجمع الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويسعى المدرب زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز على نظيره نادي التعاون، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في الموسم الكروي الحالي، مع مصالحة جماهير الفريق الغاضبة بسبب النتائج الأخيرة.

بينما يسعى نادي التعاون السعودي للظهور بمستوى مميز في المباراة الهامة اليوم أمام نادي الهلال، حيث يسعى السكري للفوز على الزعيم من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان والمنافسة على اللقب.

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تشكيلة الهلال أمام التعاون اليوم

وأعلن المدرب زوران ماميتش أن تشكيلة الهلال أمام التعاون جاءت كالتالي: علي الحبسي، محمد جحفلي، ألبرتو بوتيا، ميلوش ديجينك، حسن كادش، محمد كنو، ناصر الدوسري، أحمد أشرف، عبدالرحمن اليامي، محمد الشلهوب وهتان باهبري.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء نادي الهلال السعودي كل من؛ محمد الواكد، أحمد شراحيلي، وليد الأحمد، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، نواف العابد ومحمد الدوسري.