مباراة الهلال والتعاون اليوم الجمعة 26-4-2019 في نصف نهائي كأس الملك Dawri Plus دوري بلس

يستضيف اليوم نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، نظيره نادي التعاون السعودي الأول لكرة القدم، في مواجهة هامة ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود، معقل نادي الهلال السعودي.

ويسعى نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على السكري والتأهل إلى نهائي البطولة في الموسم الكروي الحالي، من أجل مصالحة جماهير الفريق على المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق في كأس زايد للأندية الأبطال.

بينما يسعى نادي التعاون السعودي إلى استغلال حالة التذبذب الكبيرة لدى نادي الهلال السعودي، من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة في الموسم الكروي الحالي.

مشوار الهلال والتعاون في البطولة

ونجح نادي التعاون السعودي في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، عقب الفوز على العدالة بهدف نظيف في بداية مشواره، ثم الفوز على النهضة بسداسية نظيفة في دور الـ 32، ومن ثم الفوز على الشباب بثلاثية نظيفه في دور الـ 16، ثم الفوز على الوحدة في دور ربع النهائي.

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بينما تأهل نادي الهلال السعودي إلى دور نصف النهائي، عقب الفوز على نادي الدرع بنيتجة 9-0 في دور الـ 64، ثم الفوز على نادي هجر الرياضي بثلاثية نظيفه في دور الـ 32، ثم الفوز على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، ثم الفوز على الاتفاق بنفس النتيجة.