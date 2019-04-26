غيابات في صفوف ريال مدريد أمام رايو فايكانو

لم يسترح ريال مدريد عقب تعادله سلبياً أمام خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، وبدأ الاستعداد لمباراته المقبلة في “الليغا”، في غياب القائد سرجيو راموس الذي سيغيب عن مواجهة الأحد المقبل أمام رايو فايكانو، والتي يأمل البرازيلي فينيسيوس في لعب دقائق خلالها.

أجرى المدرب زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، جلسة تعافي للاعبين الأساسيين أمام خيتافي، أما البدلاء ومن لم يتم استدعاؤهم للقاء فخاضوا تدريبات أقوى مع لاعبي الرديف سرجيو لوبيز، وجوركا زابارتي، وداني فرنانديز، وأليكس مارتين، وفقاً لما ذكره “الملكي” على موقعه الإلكتروني.

ولن يشارك راموس وألبارو أودريوزولا في مواجهة رايو بسبب الإصابة، علماً بأن قائد الريال يسرع من عملية التعافي بالتدريب الفردي داخل المنشآت الرياضية، بهدف العودة للعب أمام فياريال.

كما يعمل فينيسيوس بجد لتحسين لياقته البدنية، سعياً للعودة للعب الأحد المقبل على ملعب فاييكاس، عقب شهرين من تعرضه لإصابة.

ويخوض الريال باقي مبارياته لنهاية الموسم دون أهداف بعد خروجه منه خالي الوفاض، حيث يحل في الترتيب الثالث بجدول “الليغا”، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو صاحب الوصافة، وبـ15 نقطة عن المتصدر برشلونة، وذلك قبل 4 جولات على ختام البطولة.