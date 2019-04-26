سولشار: يونايتد مع دي خيا وبوغبا سينافس على المربع الذهبي

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار اليوم الجمعة، إن فريقه لا يزال يتمسك بفرصة احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم صعوبة الموسم الذي شهد إقالة المدرب السابق للفريق أواخر العام الماضي.

وأقال يونايتد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وكان الفريق حينها متأخراً بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي، وبعد تولى سولشار ورغم عدد من المباريات الضعيفة في الآونة الأخيرة فإن يونايتد يحتل المركز السادس متأخراً بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع مع تبقي 3 مباريات على نهاية المسابقة.

وقال المدرب النرويجي للصحافيين قبل استضافة تشيلسي بعد غد الأحد: “كان موسماً مفعماً بالمشاعر لأن النادي غير المدرب في منتصف الطريق، ما زلنا ننافس لاحتلال مركز ضمن الأربعة الأوائل ويجب أن ينصب تركيزنا على مباراة تشيلسي، علينا تقديم أداء جيد ونعرف أننا يمكننا ذلك وندرك أن لاعبي تشيلسي أصابهم الإجهاد لكن لا يهم لأنه تتبقى ثلاث مباريات فقط”.

وأضاف: “علينا بذل أقصى ما لدينا من جهد في المباريات الثلاث المتبقية ثم نحصل بعدها على الراحة”.

ولم يخسر سولشار في أول 12 مباراة له في الدوري لكن يونايتد خسر منذ ذلك الحين أربع مرات في آخر ست مباريات ما منح آرسنال وتشيلسي فرصة المنافسة لدخول المربع الذهبي.

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وأوضح سولشار: “سنخوض تحدياً وفترة عصيبة حالياً، لكنني كنت أتوقع ذلك، تغير الدوري الإنجليزي الممتاز كثيراً، إنها مسابقة مذهلة تفوق التصور، عندما كنت ألعب كانت المنافسة محصورة بين يونايتد وآرسنال، الآن توجد 6 فرق تقاتل بالفعل أو تستهل الموسم وهي تنوي المنافسة على الألقاب”.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية في الأسابيع الأخيرة عن احتمال انتقال لاعب الوسط بول بوغبا إلى ريال مدريد لكن سولشار قال إنه يعتقد إن اللاعب الدولي الفرنسي، الذي يمتد عقده حتى 2021، سيبقى في أولد ترافورد الموسم المقبل.

وقال سولشار: “لا يمكن ضمان أي شيء في كرة القدم لكنني أعتقد أن بول سيبقى معنا، نريده أن يبلي بلاء حسناً فهو بالنسبة لنا لاعب قائد في غرفة الملابس وفي الملعب أيضاً”.

وأكد سولشار أن الحارس ديفيد دي خيا سيكون أساسياً أمام تشيلسي رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وأخفق الحارس الإسباني في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.

وأوضح المدرب: “ديفيد بخير، بالطبع لن أحرمه من المشاركة وأضع ثقتي فيه، كان أفضل لاعب في يونايتد على مدار الأعوام الستة أو السبعة الماضية وسيلعب المباريات الثلاث المقبلة”.