هييرو: كاسياس يسعى للعودة لمنتخب إسبانيا

يرى المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم “الماتادور”، فيرناندو هييرو، أن الحارس المخضرم إيكر كاسياس يقدم مستوى جيد مع نادي بورتو البرتغالي وأنه يرغب في العودة لحراسة عرين “الماتادور”.
وقال هييرو: “كنت أعتقد أنه كان سيعاني بشكل أكبر من أجل أن يظهر بمستوى جيد مع بورتو، ولكنه يقوم بالأمور على نحو جيد للغاية، أعتقد أنه يتطلع للعودة للمنتخب”.
وعلى جانب آخر، كشف هييرو عن الأسباب التي دفعته لقبول تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قبيل بداية بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا خلفاً للمدرب جولين لوبيتيغي.
وأضاف هييرو قائلاً: “لم يكن من الممكن أن أقول لا لإسبانيا، لا يوجد منتخب عبر التاريخ فقد مدربه قبل بداية المونديال بثلاثة أيام، كان علي أن أقبل، لم يكن لي أن أقول لا لوطني”.
يشار إلى أن المنتخب الإسباني وقع في مأزق كبير قبل ساعات من انطلاق مونديال روسيا 2018، عندما تقرر إقالة مدربه الأسبق جولين لوبيتيغي ليتولى هييرو المهمة مؤقتاً.
واتخذ الاتحاد الإسباني للكرة قرار إقالة لوبيتيغي في ذلك التوقيت الحرج، بعدما أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدرب المذكور قبل المباراة الأولى للماتادور في المونديال، مما أثار استياء المسؤولين الإسبان.
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