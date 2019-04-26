متولي يغيب عن لقاء الإسماعيلي أمام وادي دجلة

تأكد غياب محمود متولى مدافع الإسماعيلى عن لقاء حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الــ31 للدورى الممتاز. المقبل فى الجولة الــ31 للدورى الممتاز. جاء غياب متولي لحصوله على الإنذار الثالث في الإسماعيلي مع وادى دجلة أمس والتي انتهت بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة.

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