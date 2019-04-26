صبري المنياوي يعقد جلسة هامة مع الجهاز الفني للإسماعيلي

يعقد صبري المنياوي مدير الكرة الجديد بنادي الإسماعيلي اجتماعاً هاماً مع الجهاز الفني الجديد للاتفاق علي رؤية واضحة لمستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة . الفريق خلال المرحلة المقبلة . ويضم الجهاز الفني الجديد للدراويش كلا من : محمود جابر مدرباً عاماً، وعطية صابر المدرب المساعد، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمي . وكان الإسماعيلي قد تلقي خسارة ثقيلة مساء أمس الخميس أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة .

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