منتخب الطائرة الشاطئية يضمن التأهل لبطولة العالم بألمانيا

حقق منتخب الكرة الطائرة الشاطئية "سيدات" إنجازاً جديداً بالتأهل لبطولة العالم التي تستضيفها ألمانيا بعد الفوز على المغرب في نصف نهائي بطولة بعد الفوز على المغرب في نصف نهائي بطولةأفريقيا المقامة في نيجيريا. وحقق المنتخب المكون من اللاعبتين فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي الفوز علي نظيره المغربي بنتيجة 2-0 .

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