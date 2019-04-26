التونسي أميني بوجلبان يفوز ب 3 ذهبيات في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

فاز التونسي أميني بوجلبان ب 3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بعد أن استطاع رفع 116 كجم في الخطف و142 كجم في الكلين ليكون الإجمالي 258 كجم.

كما حصل الليبي عبدالله بوشديد علي المركز الثاني بعد أن استطاع رفع 108 كجم في الخطف و 136

كجم في الكلين بإجمالي 244 كجم.وحصل الرباع التونسي محمد عزيز علي المركز الثالث وميداليتين برونزيتين بعد أن استطاع رفع 102 كجم في الخطف ويكون الإجمالي 227 كجم.فيما حصل الرباع المغربي موهيسني مازوزي علي الميدالية البرونزية فيالكلين بعد أن استطاع رفع 130 كجم.أما في منافسات وزن 55 كجم رجال، حصل الرباع من مدغشقر علي 3 ميداليات ذهبية بعد أن استطاع رفع 102 كجم في الخطف و 120 كجم في الكلين وبإجمالي 222 كجم.وجاء في المركز الثاني عصام حرفي من المغرب بعد أن استطاع رفع 90 كجم في الخطف 100 كجم في الكلين بإجمالي 190 كجم.