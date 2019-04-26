بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على صفقة طاهر محمد طاهر

اقترب مسئولو نادي بيراميدز بشكل كبير من حسم أولي صفقات الفريق للموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقدم بيراميدز عرضاً رسمياً لنادي المقاولون يطلب فيه التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم الفريق.
وكان محمد العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز قد نجح في الحصول علي توقيع اللاعب مبدئياً في يناير الماضي، علي الرغم تلقي اللاعب لعدة عروض أوروبية، بجانب اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب .
ويسعي بيراميدز لمواصلة تدعيم صفوفه بشكل قوي خاصة بعد أن ضمن الفريق المشاركة أفريقيا في الموسم المقبل.
علي جانب آخر وعد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز ولاعبي الفريق بمكافآت ضخمة حال نجاحهم في التتويج بلقب الدوري في أولي مشاركات بيراميدز بالمسابقة.
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