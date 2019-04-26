سيدومير يضغط على الإسماعيلي بالشرط الجزائي

يحاول مسئولو نادي الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان إقناع البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للفريف في تقديم استقالتة بسبب تراجع نتائج الفريق والتي كانت بالأمس أمام وادي دجلة بثلاثية دون رد بالدوري المصري. وأكد مصدر داخل النادي للوفد بتمسك سيدومير بقيادة الإسماعيلي ويتبقي في عقده شهرين وفي حالة الفسخ واجب علي الإسماعيلي دفع مليون جنيه قيمة الشهرين المتبقين له مع الفريق، ودخل معه الإسماعيلي في مناقشات لدفع نصف المبلغ والتنازل عن الباقي ولكن المدرب البلجيكي متمسك بحقوقة كاملة. تقدم بالأمس عقب لقاء وادي دجلة أحمد قناوي المدرب العام ومحمد محسن أبو جريشة المدرب المساعد بتقديم استقالتهم ووافقت الإدارة علي الاستقالة وقامت بتعين جهاز فني معاون جديد.

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