ايقاف بيع تذاكر مباراة الزمالك والنجم الساحلي حتي انتهاء مران الفريق

قررت ادارة الزمالك ، ايقاف بيع تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والنجم الساحلي ، بمنفذ النادي حاليا بسبب بداية الاستعدادات لانطلاق مرانالفريق ، على ملعب النادي .
وسوف يتم طرح تذاكر المباراة مجددا ، للجماهير بعد نهاية المران ، في السابعة
ومن المقرر ، أن تطرح التذاكر غد السبت في الاسكندرية ، بناديي الاتحاد السكندري ، وسموحة .
يذكر أن الأمن وافق على حضور 30 الف مشجع لحضور مباراة الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية .
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