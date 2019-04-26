ايقاف بيع تذاكر مباراة الزمالك والنجم الساحلي حتي انتهاء مران الفريق

قررت ادارة الزمالك ، ايقاف بيع تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والنجم الساحلي ، بمنفذ النادي حاليا بسبب بداية الاستعدادات لانطلاق مران

الفريق ، على ملعب النادي .

وسوف يتم طرح تذاكر المباراة مجددا ، للجماهير بعد نهاية المران ، في السابعة

مساء .

ومن المقرر ، أن تطرح التذاكر غد السبت في الاسكندرية ، بناديي الاتحاد السكندري ، وسموحة .

يذكر أن الأمن وافق على حضور 30 الف مشجع لحضور مباراة الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية .