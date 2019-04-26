نادي المؤسسة العمالية يعلن تنظيم الدورة الرمضانية الثالثة لخماسي السيدات

ينظم نادي المؤسسة العمالية الدورة الرمضانية الثالثة لخماسيات الكرة النسائية لأندية ومراكز الشباب . وأعلن أحمد عبدالكريم رئيس مجلس إدارة النادي عن قيمة جوائز انطلاق الدورة التي تنطلق يوم 12 رمضان، علي النحو التالي: قيمة جوائز انطلاق الدورة التي تنطلق يوم 12 رمضان، علي النحو التالي: المركز الأول: خمسة آلاف جنيه Advertisements المركز الثاني: ثلاثة آلاف جنيه المركز الثالث: 2000 جنيه وتبلغ قيمة الاشتراك في الدور 500 جنيه علي أن يتكون كل فريق من ثمانية إلا عشر لاعبات فقط .

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