رياضة | كواليس جديدة.. نيمار يكشف أسباب رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جديدة.. نيمار يكشف أسباب رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أسباب رحيله عن صفوف فريق السابق برشلونة وخوض تجربة جديدة بالدوري الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات لقناة "Fox Sport" : " لقد قررت خوض تحدي جديد وهذا كان السبب في الانتقال إلى باريس سان جيرمان ، التحدي للفوز والبحث عن شيء جديد، والعثور على صعوبات جديدة".

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وتابع النجم البرازيلي: "برشلونة هو عشقي الأول والأخير مازلت حتى الآن اتواصل مع زملائي هناك، لكن في ذلك الوقت أردت تجربة شيء جديد لذلك رحلت".

وأتم نيمار حديثه: " كان من الصعب للغاية اتخاذ قرار بالرحيل عن كامب نو، ولكن كانت هناك لحظات ترددت فيها وكنت أقول لن أفعل لن أغادر، لقد بقيت هكذا لمدة أسبوعين .".

وكان نيمار رحل عن البارسا، مقابل 222 مليون يورو، بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده.