رياضة | طبيب منتخب مصر يكشف موقف أحمد حجازي من أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب منتخب مصر يكشف موقف أحمد حجازي من أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عن جاهزية أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
وأكد طبيب المنتخب أن أحمد حجازي سيكون جاهز قبل كأس الأمم الأفريقية، وأضاف أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، سيقوم بضمه بفترة الإعداد قبل "كان 2019"، والتي ستقام في يونيو المقبل، ويتخللها مواجهة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب بإستاد برجالعرب.
وكان جيمى شان المدير الفنى لفريق ويست برومتش، أعلن أن إصابة أحمد حجازي تسودها حالة من الغموض وأنه لم يفهمها على الرغم من شرح الأطباء إلا أنه لم يستوعب الأمر وكل ما فهمه أن شيئا ما حدث ويحتاج للعودة إلى مكانه مرة أخرى، ويحتاج إلى مراجعة الأطباء مرة أخرى.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 19 يونيو حتى 21 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.