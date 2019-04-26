رياضة | طبيب منتخب مصر يكشف موقف أحمد حجازي من أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب منتخب مصر يكشف موقف أحمد حجازي من أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عن جاهزية أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأكد طبيب المنتخب أن أحمد حجازي سيكون جاهز قبل كأس الأمم الأفريقية، وأضاف أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، سيقوم بضمه بفترة الإعداد قبل "كان 2019"، والتي ستقام في يونيو المقبل، ويتخللها مواجهة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب بإستاد برجالعرب.