رياضة | مفاجآت نارية في قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفينتوس الإيطالي، عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الكالتشيو الإيطالي.

وضمت قائمة السيدة العجوز كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، ديل فافيرو.

Advertisements

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، أليكس ساندرو، بارزالي، بونوتشي، روجاني، سبينازولا.

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بيريرا دا سيلفا، نيكولاسي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كوادرادو، مويس كين، بيرنارديسكي.