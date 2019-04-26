اونلاين | SEMI FINAL.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين SAUDIA

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SEMI FINAL.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين SAUDIA

يلتقي الهلال والتعاون اليوم الجمعة في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتواجه الفريقان على أرضية استاد جامعة الملك سعود لخوض مباراة نصف النهائي ببطولة كأس الملك.

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وكان الهلال السعودي قد خسر أخر مبارياته بهدفين مقابل هدف عندما واجه النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة العربية يوم الخميس قبل الماضي.

SEMI FINAL.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين SAUDIA

موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم

تقام مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت مصر، تذاع مباراة الهلال والتعاون على شاشة قناة "KSA sport HD 1" و"KSA sport HD 2" و"DAWRI PLUS HD 1".