اونلاين | كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد الآن | كورة ستار | kora star

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كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد الآن | كورة ستار | kora star

كشف موقع "جول" العالمى عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر وهدرسفيلد تاون، المحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد الآن | كورة ستار | kora star

تشكيل ليفربول المتوقع جاء كالتالى، أليسون في حراسة المرمى - روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت آرنولد - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

في حين جاء تشكيل هدرسفيلد تاون المتوقع كالتالى، جوناس لوسل في حراسة المرمى - إيريك دورم - كريستوفر شيندلر - تيرنس كونجولو - توني سميث - آرون موي - جوناثان هوج - اسحاق مبينزا - أليكس بريتشارد - إلياس كاتشوجا - ستيف موني.

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كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد الآن | كورة ستار | kora star

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 88 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 20 والأخير برصيد 14 نقطة، وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز الـ 28 بمسابقة الدوري الانجليزي وإنتزاع الصدارة بجانب زيادة الضغط على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على بيرنلي بعد غد الأحد بملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة ذاتها في ظل تواضع إمكانيات المنافس الذي لم يتذوق طعم الأنتصار سوى 3 مرات في 35 مباراة، وإهتزت شباكه 69 مرة.

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد الآن | كورة ستار | kora star

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحصول على دفعة معنوية قبل السفر إلى إسبانيا لملاقاة برشلونة الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.