شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يبدأ برنامجه التأهيلي بعد جراحة «غضروف الركبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه أجرى اتصالا هاتفيًا اليوم، الجمعة، بكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق المتواجد في ألمانيا حاليا.

وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب أجرى عملية غضروف الركبة، أمس الخميس، بنجاح، وسيؤدي مرحلة أولى من التأهيل والعلاج الطبيعي قبل العودة إلى القاهرة.

وأضاف عبدالحفيظ أن نيدفيد سيعود إلى القاهرة ببرنامج محدد بشكل يومي لحين انتظامه في التدريبات الجماعية والمباريات.