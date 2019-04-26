شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تحدث مع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في الدوري، المقرر لها، الأربعاء المقبل.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: «طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي، نظراً لضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية».

وأكمل: «أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولات الإفريقية حالياً».