شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا، السبت، المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن إكرامي تعافى من إصابته بتمزق في عضلة السمانة وسوف يبدأ تدريجيا المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ، السبت.

ومنح الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، الجمعة، بعد الفوز على المصري أمس في الدوري الممتاز.