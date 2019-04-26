شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يؤكد جاهزيته لمواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة للفريق بداية من مباراة طلائع الجيش.

وكان الجهاز الطبي أكد أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهز بنسبة ١٠٠% للمشاركة في المباريات القادمة، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية مؤخرا وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.