شكرا لقرائتكم اخبار الاهلي اليوم الجمعة 26-4-2019 رباعى الأحمر يعودان أمام طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلي اليوم الجمعة 26-4-2019

تأكد جاهزية وليد سليمان نجم النادى الاهلي، لمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش، ضمن الجولة الـ 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز المقرر لها الاربعاء المقبل الموافق 1 مايو 2019، فى تمام الساعة 8 مساءاً على ستاد المكس بالأسكندرية، حيث أكد الجهاز الطبي أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية فى ألمانيا وأصبح جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات بعد انتظامه فى التدريبات الجماعية .



اخبار الاهلى اليوم

اخبار الاهلي اليوم الجمعة 26-4-2019

تشمل قرار مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادي الاهلي، بمنح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، عقب الفوز على المصري أمس في الدوري المصري الممتاز بهدفين نظيفين، على أن يعود الفريق للتدريبات عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة طلائع الجيش .



اخبار الاهلى اليوم

اخبار الاهلي اليوم الجمعة 26-4-2019

المباريات المتبقية للاهلي فى الدوري 7 مواجهات هامة يعتبرها الفريق مباريات كؤوس لحسم لقب الدوري رقم 41 فى تاريخه، أمام طلائع الجيش، الإسماعيلى، النجوم، إنبى، سموحة، المقاولون، والزمالك .



اخبار الاهلى اليوم

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اخبار الاهلي اليوم الجمعة 26-4-2019

يخضع محمد هاني، لاعب الاهلي، لفحص طبي، لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة طلائع الجيش، حيث أجرى أشعة على العضلة الأمامية، وهناك فحص طبى أخر لتحدي عما إذا كان سيلحق بالمباراة القادمة من عدمه .



اخبار الاهلى اليوم

اخبار الاهلي اليوم الجمعة 26-4-2019

يعود محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول للنادي الاهلي للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش فى الاسبوع الـ 31 من الدوري المصري الممتاز، بعد رفع الإيقاف عنه وغيابه عن مباراة المصرى، الذى خاضها على لطفى وتألق خلالها ونال اشادة جماهير القلعة الحمراء.



اخبار الاهلى اليوم

اخبار الاهلي اليوم الجمعة 26-4-2019

يشارك عمرو السولية فى بمباراة طلائع الجيش المقبلة بعد رفع الايقاف عنه عقب غيابه عن مباراة المصري البورسعيدي الاخيرة، كما تم رفع الايقاف عن مروان محسن مهاجم الفريق بعد غيابه عن مباراة المصري أيضاً.