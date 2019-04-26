شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل: شراكتنا مع رالي داكار تمتد إلى 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن توقيع شراكة مع رالي داكار لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يقام السباق المقبل في يناير 2020 بالسعودية.

مسار رالي داكار 2020 في السعودية

وتم الكشف، يوم الخميس، عن تفاصيل السباق المقبل لرالي داكار في السعودية، والذي سينطلق في مسار بطول 9 آلاف كيلو متر، والذي سيعبر بعض أجمل المدن والمواقع في السعوديّة في يناير 2020، بداية من جدة مرورا بالرياض وصولا إلى القدية، خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير المقبل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر: الرياضة في السعودية تاريخ حافل ومنجز متواصل، وأضحت رياضتنا تتسم بالعزم والطموح والرغبة الدائمة في الانتصار والفوز، وذلك نظير الدعم غير المسبوق من قبل حكومتنا الرشيدة.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة

وأضاف: السعوديّة ورالي داكار يجتمعان معًا ليكتبا فصلاً جديدًا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدّي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكّل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيّب مع العالم أجمع.

Advertisements

وواصل: من خلال هذه الشراكة التي تمتد لـ10 سنوات، نريد للعالم أن يرى صحراء السعودية الخلّابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرّف أكثر على شعب السعودية الطيّب والمضياف الذي يتطلّع لاستقبال العالم، وهي قصّةٌ تلاقي أعظم سباقات الأرض مع أكثر الرؤى طموحًا – رؤية 2030 – ليكتبا معًا تعريفًا جديدًا للمغامرة.

الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

وذكر الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: نعدكم أن يظهر رالي داكار السعوديّة للعالم بصورتها الحقيقيّة الناصعة سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحي.

مدير عام شركة ASO المنظمة لرالي داكار

وأكد يان لي مونير ، مدير عام شركة ASO المنظمة لرالي داكار، أن رالي داكار سيستفيد من الإمكانات غير المحدودة لتضاريس السعودية ومن المساحات الشاسعة للصحراء والكثبان الرملية الساحرة والسواحل البكر والأودية المذهلة.

مايكل رينيجر، الرئيس التنفيذي لمشروع القديّة

وقال مايكل رينيجر، الرئيس التنفيذي لمشروع القديّة: ستشكّل رياضات سباق السيارات جزءًا لا يتجزاً من القديّة، وستكون جزءاً هاماً من مجموعة خيارات الترفيه الشاملة التي نوفرها، ويمثّل رالي داكار الفرصة الأولى بالنسبة لنا في مجال سباق السيارات، فهو الحدث الأول من سلسة الفعاليات السنوية التي ستستضيفها القدية، ستكون القديّة عاصمة رياضات سباق السيارات في العالم.

نجوم رالي داكار

وعقدت جلسة حوارية خاصة بين نجوم رالي داكار خلال المؤتمر، وذلك للحديث عن المسار الرائع للسباق.