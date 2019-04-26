شكرا لقرائتكم لم يتحمل رحيل ابنه.. "أزمة قلبية" تنهي حياة والد سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض هوراسيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي توفي في حادث تحطم طائرته الصغيرة في 21 يناير الماضي، لأزمة قلبية حادة صباح يوم الجمعة أودت بحياته عن عمر 58 عاما.

وقال عمدة قرية بروغريسو شمال بوينوس أيرس خوليو مولر :تلقيت اتصالا من زوجة هوراسيو في الخامسة صباح يوم الجمعة . كان الأطباء قد وصلوا الى المكان. لم يتمكن من تخطي آثار وفاة ابنه.

وكانت عائلة سالا في حداد بعد رحيل إيميليانو "28 عاما" المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الانكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقد توفي إيميليانو في الرحلة التي كانت تقله من نانت إلى كادريف اثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش، وتم العثور على جثة سالا بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 مترا.