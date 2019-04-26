شكرا لقرائتكم ريال مدريد يتعادل سلبياً مع خيتافي في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على مباراة خيتافي وريال مدريد التي جرت يوم الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده بالتعادل اليوم إلى 65 نقطة في المركز الثالث، وزاد خيتافي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس.
ولم ينجح لاعبو الفريقين في ترجمة أي من الفرص التي سنحت لهم طوال المباراة إلى أهداف، لتنتهي بالتعادل السلبي.
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