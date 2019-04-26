عبدالله باخشب: السعودية ستنظم أفضل نسخة لرالي داكار

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالله باخشب، الأمين العام لرالي داكار، أن السعودية تتطلع نحو تنظيم أفضل سباق رالي في العالم، عندما تحتضن رالي داكار في يناير المقبل ولمدة 10 سنوات.
وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: الصفقة جاءت نتيجة جهود كبيرة، والجميع متحمس للمشاركة في الرالي لاسيما في منطقة الربع الخالي، وجلب رالي داكار إلى السعودية حلم وتحقق بالنسبة لي، حتى يجوب الصحراء الشاسعة والمناظر الخلابة.
وأضافت: تمنيت الرجوع لعالم السباقات والمشاركة في الرالي المقبل، لكن أعمل حاليا في الجانب الإداري، وسيقام السباق كاملا في السعودية خلال السنة الأولى، على أن يكون في الفترات المقبلة مع عدة بلدان ويعود إلى فكرته.
وذكر باخشب: الطريق يعتبر سري للغاية، ويعتمد المتسابقون على الملاحة، وسيمر السباق على منطقة الربع الخالي غير المكتشفة والجميع متحمس لاكتشاف أسرار هذه المنطقة.
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