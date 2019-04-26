شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى يعرض راتب شهرين على سيدومير مقابل "الخلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد، ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للآمال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة.

وتدور مناقشات داخل مجلس الإدارة للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى دون أعباء مالية كبيرة على خزينة النادى، وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا فى حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالى وهو ما سيكبد الإسماعيلى مبلغًا كبيرًا.

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