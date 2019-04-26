مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الهلال ضد التعاون اليوم مشاهدة مباراة الهلال مباشر الهلال والتعاون...

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة تجمع بين الهلال والتعاون، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء يوم الجمعة 26 أبريل 2019 ويتم نقل المباراة على قناتي الرياضية السعودية ودوري بلس .

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