موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ضد هدرسفيلد ورقم قياسي جديد لمحمد صلاح

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ضد هدرسفيلد سيكون هوا موضع حديثنا في هذا المقال المقدم لكم علي موقع عرب فور نيوز، فلقد أفتتح فريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح مبارياته في الدوري الانجليزي هذا العام أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت في الثاني عشر من أغسطس الماضي، وقد تمكن فريق ليفربول بمشاركة محمد صلاح من تحقيق انتصارا كبيرا في أولى مبارياته في الدوري الانجليزي هذا العام برباعية ساحقة، ثم خاض فريق نادي ليفربول ثاني مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام فريق كريستال بلاس ليحرز انتصاره الثاني علي التوالي ويحرز أول ست نقاط له في الدوري الانجليزي هذا العام، وجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وكريستال بالاس شهدت تألق محمد صلاح الذي تمكن من الحصول على ركلة جزاء وقدم أيضا تمريره حاسمة تسببت في الهدف الثاني الذي أحرزه ساديو ماني لليفربول.

تابعونا فيما يلي للتعرف علي موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ضد هدرسفيلد غدا، كما سنعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة وأهم وأخر أخبار فريق ليفربول، كما سنقدم لكم التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي أمام هدرسفيلد فور إعلانه.

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد

يخوض نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح المباراة السادسة والثلاثون هذا الموسم في الدوري الانجليزي ضد هدرسفيلد، يدخل فريق ليفربول المباراة محتلا وصافة الدوري الإنجليزي برصيد ثمانية وثمانون نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشيستر سيتس متصدر البطولة، أما عن فريق هدرسفيلد فسيخوض مباراة ليفربول وفي رصيده أربعة عشر نقطة فقط ليقع في مؤخرة ترتيب فرق الدوري الانجليزي، أما عن موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد فمن المقرر أن تلعب يوم الجمعة الموافق السادس والعشرون من أبريل في تمام التاسعة مساءا.

يذكر أن مباراة ليفربول وهديرسفيلد الليلة ستشهد مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح رقم مائه بقميص فريق ليفربول في حال مشاركته في المباراة، فقد انتقل محمد صلاح الى فريق ليفربول في يونيو من عام 2017 ومنذ هذا التوقيت وقد استطاع أن يحرز مع ليفربول 67 هدف في 99 مباراة حتى الان.

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القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية علي حقوق النقل المباشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم حصريا عبر شاشتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل قناة بي ان سبورت 2 مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض القنوات التي حصلت علي حقوق نقل بعض مباريات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي ولكنه نقل مسجل، مثل قناة أون سبورت الناقلة لمباريات فريق تشيلسي الإنجليزي، ويجب التنويه إلى أن هناك محاولات عدة من جانب بعض القنوات العربية للحصول علي حقوق نقل مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي إلا أنها لم تنتهي حتى الآن.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يمكنكم متابعينا التعرف على ترتيب الدوري الانجليزي حتى الآن من خلال الجدول التالي

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي أمام هدرسفيلد مع عرض ترتيب الدوري الانجليزي، وسنوافيكم متابعينا بأخر الأخبار التي تخص مباراة ليفربول اليوم أول بأول.