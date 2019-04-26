بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر يلا شوت kora star | كورة لايف Bein HD2 مشاهدة مباراة...

مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر اليوم مساء الجمعة الموافق 26 ابريل 2019م محمد صلاح البريميرليج الدوري الانجليزي الأسبوع السادس والثلاثون 2018-2019 , يسعدنا أن نقوم بنقل لكم الوصف والبث لمباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون في مباراة لحساب الأسبوع السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي ولقاء سيقام علي ملعب انفيلد المعقل التاريخي للريدز الذي يتسع لقرابة 53 الف مشجع ومساند للريدز.

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر في ذهاب الجولة التاسعة بين الفريقين قد انتهت الموقعة بفوز ليفربول بهدف نظيف في موقعة نجح فيها الريدز في الفوز بالثلاث نقاط من ملعب هيدرسفيلد تاون وسيحاول ليفربول تحقيق الانتصار اليوم قبل جولتين فقط من نهاية مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم فيتبقى للفريق مباراة هامة للغاية أمام نيوكاسل وولفرهامتون في موقعتين هامتين سيحدد مصير الدوري للريدز.

بث مباشر موعد مباراة ليفربول وهيدرسفيلد اليوم.

يوم الجمعة 26 ابريل 2019.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.