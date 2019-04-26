DawriPlus1 رابط الهلال والتعاون بث مباشر اليوم في غياب “جوميز و سوريانو مهاجم الفريق”...

نتابع اليوم رابط الهلال والتعاون بث مباشر عبر رابط الاسطورة لايف، وذلك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر رابط تابع لايف المتميز Livehd7، وتأكد غياب مهاجم الهلال اللاعب سوريانو بعد الإصابة التي لحقت به، وينضم سوريانو إلى قائمة الغائبين مع جوميز وكاريلو وسالم الدوسري وسلمان الفرج، ونتابع معكم العديد من التقارير الهامة التي تهم القارئ حول مباراة اليوم.

نقوم بنقل العديد من التقارير حول مباراة اليوم

التعاون والهلال يلتقيان في الدوري والكأس في أيام قليلة، وتشهد مباراة اليوم العديد من الغيابات من جانب نادي الهلال السعودي، وذلك مثل اللاعب جوميز واللاعب سوريانو للإصابة، ونتابع التقارير الهامة، من أجل الإستفادة الكاملة من أخبار الهلال والتعاون.

التعاون المنتعش في بطولة الدوري السعودي، والذي حقق نتائج إيجابية، يسعى لعبور الهلال في مباراة اليوم والوصول للنهائي الثاني في تاريخه، حيث يحتل التعاون المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، ويأمل في الإستفادة من الموسم الإستثنائي الخاص به والفوز على الهلال الذي يصارع صدارة الدوري السعودي مع نادي النصر، ووصل الهلال السعودي للنهائيات في 15 بطولة، وحقق لقب كأس خادم الحرمين في 8 بطولات من قبل.

جدول وأخبار المباراة

المباراة الهلال والتعاون البطولة كـأس خادم الحرمين الشريفين الدور نصف النهائي الملعب جامعة الملك سعود الرياضية تعليق عبد الله الحربي وحماد العنزي المباراة رقم 62 النقل الفضائي قناة السعودية الرياضية 1-2 إتش دي موعد المباراة الجمعة 26 أبريل 2019 توقيت المباراة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات

كأس خادم الحرمين الشريفين

يعد النادي الأهلي السعودي هو أعلى الفرق من حيث عدد مرات الفوز ببطولة كأس دوري خادم الحرمين، فاز بالبطولة في 13 مرة، ويليه نادي الإتحاد في 9 مرات فوز، ثم نادي الهلال 8 بطولات، ونادي التعاون لم يفز بالبطولة من قبل.

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رابط الهلال والتعاون بث مباشر

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