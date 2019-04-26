أكد رئيس نادي الزمالك أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضد أحمد شوبير، للمطالبة بعزله من منصبه كنائب لرئيس اتحاد الكرة.
وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات متلفزة، إنه قدم عدة شكاوى لدى الجهات الرقابية ضد شوبير، مضيفًا: "أرفض الحديث في برنامج الزمالك كثيرًا عن شوبير، لأن هذا البرنامج انطلق من أجل أخبار النادي فقط، وموضوع تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي يشغل بال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والجبلاية ستنفذ ما يصب في مصلحة الفريق الأبيض، وما حدث من مدحت شلبي لا يصح على الإطلاق".
وواصل رئيس الزمالك:...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يهاجم مدحت شلبي وفاروق جعفر ويطالب بعزل شوبير من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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