شاهد.. مباراة الوداد المغربي وصنداونز في نصف نهائي أبطال افريقيا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا . وتنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب " المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله" في تمام التاسعة مساء اليوم، وينقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 1 . تمام التاسعة مساء اليوم، وينقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 1 . ويسعي الوداد حامل لقب البطولة العام قبل الماضي لاستغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوز اً مريحاً قبل السفر الي جنوب افريقيا لخوض مباراة العودة . وكان الوداد قد تأهل الي نصف النهائي بعد ان حق فوزاً كاسحاً علي حوريا كوناكري بخماسية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما فجر صنداونز مفاجآة من العيار الثقيل بعد ان اطاح بالاهلي من الدور ربع النهائي بخماسية مقابل هدف في مجموع المباراتين . Advertisements شاهد المباراة ..

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